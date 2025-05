"Settimana disastrosa sulla Milano-Mortara"

Una settimana disastrosa. Così l’associazione MiMoAl, che rappresenta i pendolari della Milano-Mortara, definisce gli ultimi sette giorni. "Lo sciopero di venerdì – osserva il presidente Franco Aggio – è stato solo l’ultimo episodio. Solo lunedì 12 corse sono arrivate a destinazione in ritardo e due sono state soppresse; 10 ritardi, quattro soppressioni totali e due parziali martedì; 8 corse in ritardo mercoledì. Il top giovedì con addirittura 21 corse in ritardo. Guasti e imprevisti possono capitare, ma sono la gestione e l’informazione che lasciano a desiderare. Proprio la comunicazione è il nodo centrale: da anni chiediamo che sia coerente e tempestiva. Invece da mesi la App di Trenord fornisce informazioni in ritardo, incomplete e talvolta fuorvianti".

Umberto Zanichelli