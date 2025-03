Assalto al pub dei tifosi avversari dopo il derby tra Vogherese e Pavia: 8 ultras a processo

Pavia, 24 marzo 2025 - Otto ultras del Pavia calcio verranno processati il prossimo 8 maggio per l'assalto ad un pub di Voghera (provincia di Pavia). I fatti risalgono al pomeriggio del 3 aprile 2023. L’episodio era accaduto dopo il derby con la Vogherese, disputato allo stadio della città oltrepadana.

'incredibile rissa scoppiata in un pub al termine del derby pavese di Eccellenza tra Vogherese e Pavia - frame da video

Il derby

Secondo quanto emerso, una volta terminato il match (vinto dal Voghera per 1-0) gli otto ultras pavesi si sarebbero presentati in un pub di Voghera, fuori dal quale era appesa una bandiera della squadra del posto. A questo punto – sempre secondo le accuse – avrebbero aggredito alcune delle persone presenti, ritenendole tifose della Vogherese. Ne è scoppiata una rissa con ingenti danni anche al locale, tra sedie e sgabelli che volavano e sangue per terra. Ad avere la peggio i tre tifosi del Voghera.

A giudizio otto ultras

Nell’ambito delle indagini sono state acquisite anche le registrazioni della videosorveglianza del locale vogherese. Gli ultras pavesi rinviati a giudizio hanno un'età compresa tra i 34 e i 22 anni. Il dibattimento si aprirà l’8 maggio.