Ripartono i furti di stagione A Cascina Cantalupa via erbicidi per 3.500 euro

Furto in azienda agricola, rubati erbicidi per un valore di circa 3.500 euro. I ladri sono entrati in azione probabilmente di notte, forse la scorsa settimana, anche se il furto è stato scoperto solo successivamente e denunciato mercoledì alla stazione dei carabinieri di Robbio Lomellina. Nel mirino dei malviventi è finita l’azienda agricola di località Cascina Cantalupa, a Sant’Angelo Lomellina, dove è stata forzata la porta d’ingresso del capannone usato come deposito. I ladri non avrebbero preso altro, interessati solo agli erbicidi. Un colpo che segna purtroppo la ripresa di questi furti stagionali, che vengono messi a segno ogni anno quando nelle campagne riprende l’uso di fitofarmaci.

S.Z.