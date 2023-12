Rimpasto di Giunta in porto. Fuori l’assessore Olivelli

L’atteso rimpasto di Giunta si è puntualmente concretizzato come nelle aspettative. Il sindaco Ettore Gerosa ha firmato il decreto di revoca delle deleghe all’assessore Andrea Olivelli (Fratelli d’Italia) e le ha assegnate a Michele Mazzitello, leader della lista civica Viviamo Mortara. Non si tratta però di una bocciatura dell’operato dell’ex sindaco della città lomellina quanto piuttosto di una redistribuzione degli incarichi per riequilibrare gli assetti all’interno della Giunta. In realtà la stessa civica aveva espresso perplessità sull’operato di Olivelli, soprattutto in ambito lavori pubblici, evidenziando una mancata sintonia con il programma condiviso. Mazzitello eredita dunque le deleghe allo Sport, al Decoro e Arredo urbano, al Verde pubblico, al Pnnr, alla Transizione e Innovazione ecologighe. La delega all’Ambiente è stata assegnata invece all’assessore Cristina Maldifassi.

Per il momento le deleghe ai Lavori pubblici e alle Partecipate restano nelle mani del primo cittadino. Il sindaco hanno espresso il proprio ringraziamento a Olivelli per il lavoro svolto e l’impegno profuso, augurando buon lavoro al suo successore.

U.Z.