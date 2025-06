Rider accoltellati in stazione. Rapinati e derubati della bici

MORTARA (Pavia)Due rider di 27 e 24 anni sono stati aggrediti nel pomeriggio di domenica in prossimità della stazione di Mortara da un individuo che ha rubato loro una bicicletta prima di fuggire. Per farlo il malvivente non ha esitato ad estrarre un coltello e a colpirli: uno dei due è stato raggiunto all’addome, l’altro al labbro. Il primo è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara; il secondo è stato invece accompagnato a bordo di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.

Secondo una prima ricostruzione il malintenzionato si è avvicinato ai due giovani con l’intenzione di sottrarre loro una delle biciclette a pedalata assistita che in genere utilizzano per le consegne a domicilio. Senza andare troppo per il sottile ha estratto un coltello e con quello li ha minacciati.Come era prevedibile le due vittime designate hanno reagito e ne è nata una colluttazione nella quale entrambe sono state raggiunte dai colpi sferrati dal coltello del loro aggressore che poi ha preso una delle due biciclette e si è dileguato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto, con i soccorritori, sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Oltre alle versioni delle vittime e forse di qualche persona che ha assistito all’aggressione non avranno altri supporti. Il punto nel quale è avvenuta l’aggressione infatti è uno dei pochi dell’area dello scalo ferroviario mortarese non coperta dalle telecamere di videosorveglianza anche se è pensabile che il malvivente può essere stato intercettato da quelle della zona limitrofa dopo l’accaduto.

Intanto, sempre alla stazione di Mortara un treno che avrebbe dovuto partire ieri mattina alle 7.21, è stato soppresso dopo essere stato oggetto di atti vandalici anche questi probabilmente non ripresi dalle telecamere per le stesse ragioni dell’aggressione di domenica. Gravi sono stati i disagi subìti dai passeggeri che hanno dovuto ripiegare sul convoglio delle 7.36 che ha viaggiato in condizione di sensibile sovraffollamento.