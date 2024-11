Com’è andata a finire la polemica pavese tra Max Pezzali e Mauro Repetto sul premio all’ex 883

PAVIA – ​​​​​​Nessuna sorpresa, Mauro Repetto riceverà la benemerenza di San Siro. Il consiglio comunale lunedì sera ha deliberato a porte chiuse quali saranno le persone e le realtà che il 9 dicembre riceveranno i riconoscimenti. Dopo le polemiche della scorsa settimana sull’onorificenza all’artista proposta dal consigliere del Pd, Pietro Alongi, ora le acque si sono calmate.

Erano stati gli avvocati di Max Pezzali, ancora prima che venisse formalizzata la proposta del riconoscimento, a invitare caldamente l’amministrazione comunale a non assegnare a Repetto il riconoscimento perché ha abbandonato gli 883 dopo i primi due album, lasciando l’amico a continuare da solo l’attività. “Si è trattato di un fraintendimento – ha chiarito il sindaco Michele Lissia –. Ho parlato con il manager di Repetto e mi ha detto che non ci sono problemi per l’assegnazione della benemerenza”.

Partito da Pavia con il suo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno“, l’artista ora è in tour: il 6 dicembre sarà a Sanremo e il 12 ad Alessandria, quindi il 9 non dovrebbe avere impegni ufficiali e, con il placet dell’amico del liceo, Max Pezzali, alle 10,30 potrebbe varcare la soglia dell’aula magna del collegio Ghislieri per ritirare la benemerenza. “Mauro merita dieci “sansirini“, appoggio la sua candidatura” ha puntualizzato Pezzali.

“Sarebbe bello – ha aggiunto Alongi, che è un fan degli 883 – se si ritrovassero insieme sul palco”. Oltre a Repetto, riceverà l’onorificenza l’ex sindaco Fabrizio Fracassi e, alla memoria, il docente di diritto processuale civile e diritto fallimentare Corrado Ferri e il maestro di judo Giorgio Ciampi.

Una benemerenza andrà anche all’“anima“ dell’associazione “Il bel San Michele“ Vittorio Vaccari e all’attore pavese Gianfranco Manenti, detto Bombino. Saranno premiate pure la ginnasta Greta Riccardi, l’associazione “Gli sdraiati“, che combatte l’abbandono scolastico, Luisa Trumellini, segretaria nazionale del movimento federalista europeo, e Lina Fortunato di Antigone teatro sociale. Saranno insigniti pure la direttrice della biblioteca universitaria Antonella Campagna e il rettore dell’Università Francesco Svelto.

Seguirà la consegna di attestati ai dipendenti comunali con trent’anni di servizio e ai maestri del lavoro. La giornata si concluderà alle 20 al teatro Fraschini con il concerto promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia in collaborazione con il Comune e il teatro Fraschini. Protagonisti saranno, insieme a “I Solisti di Pavia“, il maestro violista e direttore d’orchestra Maxim Rysanov e Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, in veste di solista.