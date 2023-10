Repair cafè al Girasole. Giornata dedicata ad aggiustare oggetti

Nella civiltà del consumo, è possibile aggiustare gli oggetti che si rompono e utilizzarli di nuovo senza doverli sostituire. È accaduto ieri al Girasole di Travacò dove, tra un caffè e un aperitivo, i più esperti hanno ridato vita a tostapane, aspirapolvere e tutto ciò che viene usato in casa. Repair cafè si chiama la sessione di riparazione gratuita in occasione dell’International Repair Day che guarda all’ambiente e al riciclo. Sempre pensando all’ambiente, il forno del Girasole per un giorno è tornato ad essere forno di comunità. Tutti, soprattutto stranieri già abituati a questa forma di condivisione, hanno potuto cuocere il loro pane casalingo cercando di scoprire le caratteristiche, proprietà e i segreti del lievito madre.