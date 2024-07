Rastrelliera e colonnine per le biciclette elettriche. Borgarello più sostenibile

"Nel parco Maurici, già molto frequentato dai ciclisti e sede di iniziative di Fiab Pavia-Bicittà il Comune ha installato una nuova rastrelliera per rendere più agevole la sosta e l’eventuale ricarica delle e-bike. Auspichiamo che i lavori di realizzazione della ciclovia VenTo possano concludersi quanto prima consentendo al più presto la piena fruizione dell’Alzaia a camminatori e ciclisti". La sindaca Alberta Samuele illustra così le azioni di mobilità sostenibile e i progetti di riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti tra cui il tratto lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese che il Comune sta promuovendo. Recentemente l’amministrazione ha partecipato alla prima conferenza di Valutazione ambientale strategica (Vas) sul programma regionale della mobilità e dei trasporti indetta dalla Regione e poi ha presentato osservazioni.

Ha posto l’accento su alcuni temi come il potenziamento del trasporto condiviso sulla direttrice Pavia-Milano, di collegamento da e verso la stazione ferroviaria di Certosa, la riduzione e il rallentamento del traffico veicolare, l’aiuto a migliorare i tempi di conciliazione vita-famiglia-studio e il benessere psico-fisico della popolazione. Attraverso un programma del ministero dell’ambiente iniziato nel 2018 e da poco ripreso, pochi giorni fa è stata attivata una colonnina di manutenzione e ricarica bici elettriche al parco Maurici. Non solo. "Da pochi giorni lo Stand Bike è punto iCaminantes per la zona di Pavia – ha aggiunto Paolo Pieretto gestore del punto Stand Bike Café –, per il ritiro delle credenziali di svariati cammini: dalla via Francigena, alla via del Sale, e per il sentiero dei Celti e dei Liguri". M.M.