Rapinano un corriere e lo investono con la macchina: uno arrestato, caccia al complice

Si trasforma in una tentata rapina il furto di pacchi dal corriere e dopo l’arresto spuntano una pistola e un coltello. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario hanno fatto le manette ai polsi di un 52enne pavese, incensurato, per aver tentato di rapinare, con un complice ancora ignoto, alcuni pacchi dal furgone di un corriere impegnato nel giro di consegne a Cava Manara e per il porto abusivo di una pistola.

L’uomo, a bordo di una potente motocicletta, accompagnato da una persona in auto, approfittando di una sosta effettuata da un corriere durante il giro di consegne, ha aperto la portiera del passeggero del furgone e ha provato a rubare alcuni pacchi dall’abitacolo.

Il corriere, nel momento in cui si è accorto del furto, ha reagito fisicamente contro i due venendo però investito dall’uomo in auto che è riuscito a fuggire. Il 52enne, invece, salito con la moto, è caduto poco dopo a terra, venendo bloccato dai carabinieri intervenuti in pochissimi minuti.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico e, occultata nel sottosella, una pistola 7.65, regolarmente detenuta ma per il quale è vietato il porto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in carcere a Pavia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il corriere è stato nel frattempo trasportato al San Matteo di Pavia per alcune lievi contusioni riportate.