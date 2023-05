Pavia, si offre di aiutarla e l’accompagna fino a casa. Poi le strappa la collana dal collo e fugge

Pavia, 24 maggio 2023 - L'ha 'agganciata' per strada e fingendosi premuroso si è offerto di accompagnarla a piedi fino a casa, ma le ha poi strappato la collana che aveva al collo. Un giovane, rimasto al momento sconosciuto, ha prima ingannato e poi derubato una donna di 84 anni, che ha successivamente denunciato l'accaduto ai carabinieri di Pavia. Per fortuna l'anziana non è rimasta ferita dal furto con strappo, anche se avrebbe subìto una leggera spinta, ma non una vera e propria aggressione, senza quindi che si possa configurare il più grave reato di rapina.

E' successo verso le 11, quando la donna stava percorrendo a piedi la via dove abita, in città. Il malvivente ha simulato preoccupazione per l'anziana, notando un po' di difficoltà nell'incedere incerto della 84enne e guadagnandosi in breve la sua fiducia. La donna ha infatti inizialmente acconsentito a farsi aiutare da quel giovane sconosciuto ma gentile. Ma il gesto apparentemente cortese nascondeva ben altre intenzioni.

Arrivati al portone di casa, proprio mentre l'anziana stava per salutarlo ringraziandolo, il malvivente ha portato a termine il suo piano e con mossa improvvisa le ha strappato dal collo la collana, fuggendo a piedi con il bottino, dal valore che non è stato ancora quantificato. Un brutto colpo per l'anziana, rimasta quasi incredula per l'accaduto che è poi andata a denunciare ai carabinieri, che hanno avviato indagini per cercare di individuare il responsabile.