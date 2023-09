Raid nell’abitazione. Pensionata immobilizzata

Voleva essere un furto, è diventato una tentata rapina. Due malviventi, con i volti parzialmente nascosti indossando mascherine, si sono introdotti in un’abitazione, in via Grocco a Mortara, l’altro pomeriggio, forse pensando che non ci fosse nessuno in casa. Se li è invece trovati di fronte la donna che abita nell’appartamento, una 70enne. I due, sorpresi per l’inaspettata presenza, hanno avuto una reazione che ha tramutato il furto in un reato più grave. Uno ha infatti cercato di immobilizzare la donna afferrandola per le braccia, l’altro le ha messo le mani sul volto per tapparle la bocca. Ma la vittima di quella che di fatto è stata un’aggressione, anche se non particolarmente violenta e dalla quale ne è uscita incolume, è riuscita a divincolarsi e si è messa a gridare con tutta la forza che ha trovato. A quel punto i due malviventi, temendo che i vicini potessero arrivare, hanno desistito dal loro intento e sono fuggiti, a mani vuote. L’episodio è stato poi denunciato ai carabinieri di Mortara, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili. S.Z.