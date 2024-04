Raffiche di vento violente in Oltrepò Pavese: palo della linea telefonica si abbatte in strada a Casteggio

Pavia – Giornata da incubo in Oltrepò Pavese a causa del vento forte che ha soffiato per buona parte della giornata. Le raffiche, molte violente, hanno provocato la caduta di diversi alberi a Voghera, Codevilla, Rocca dè Giorgi e Montebello della Battaglia. Nel territorio comunale di Casteggio (Pavia) è caduto su una strada un palo della linea telefonica, con problemi anche alla circolazione.

A causa del vento forte sono stati annullati alcuni eventi in programma per Pasquetta, come la grigliata di Castana (Pavia) e la Fiera dell'Angelo di Santa Maria della Versa (Pavia).