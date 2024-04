Raccolta firme contro l’antenna telefonica

Già un centinaio di persone hanno firmato la petizione contro la nuova antenna telefonica in via Francana. "La città delle cento torri sta diventando la città delle cento antenne - ha detto Rodolfo Faldini (nella foto), consigliere comunale del gruppo misto che ha avviato la protesta -, spuntano come funghi senza avvisare i cittadini". Dopo il comitato di quartiere, dove prosegue la raccolta firme, un modulo si troverà anche al bar Arte e caffè. "Vorrei arrivare a raccogliere almeno 150 firme prima di consegnarle all’ufficio protocollo - ha aggiunto Faldini - in modo chiedere la convocazione di un Consiglio comunale, attraverso la commissione preposta". Alta 64 metri e distante 50 metri dalle case, l’antenna di telefonia mobile, installata da Iliad, dovrebbe essere collocata a poca distanza da un’altra antenna e le preoccupazioni riguardano la salute. M.M.