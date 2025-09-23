Pullman finisce fuori strada. Illesi gli studenti a bordo

Stavano andando a scuola a Mortara i circa 20 ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, a bordo del pullman uscito di strada ieri mattina sulla Sp211, nel territorio di Cergnago. Per fortuna tutti i passeggeri e l’autista sono usciti incolumi dal mezzo, rimasto inclinato sul dislivello tra la carreggiata e il campo a lato della strada, senza ribaltarsi sulla fiancata. Erano da poco passate le 7.30 quando sono scattate le richieste di soccorso e sul posto, temendo conseguenze che fortunatamente non ci sono state, sono arrivate in codice rosso due ambulanze e l’auto medica. Tempestivo l’intervento anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno aiutato a scendere tutti i passeggeri, senza che nessuno rimanesse ferito. L’incidente ha coinvolto il mezzo del trasporto pubblico locale gestito da Autoguidovie, in servizio sulla tratta Pieve del Cairo-Mortara. "Stando alle prime ricostruzioni – spiegano i carabinieri intervenuti – il conducente, nell’accostarsi al margine destro della carreggiata, verosimilmente a causa del fondo bagnato, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e inclinandosi lateralmente verso il campo adiacente". Gli accertamenti sono ancora in corso, ma si è trattato comunque di una fuoriuscita di strada autonoma. Tutto si è risolto solo con un grosso spavento. Stefano Zanette