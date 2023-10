Protezione civile, vertice in prefettura a Pavia per gestire al meglio le emergenze

Pavia, 12 ottobre 2023 – "Gestione sinergica e coordinata delle possibili criticità ed emergenze, massimo impulso alla circolarità delle informazioni e tempestiva attivazione". Sono i capisaldi di ogni tipo di emergenza di protezione civile, le cui procedure sono state analizzate oggi, giovedì 12 ottobre, in una riunione a Palazzo Malaspina, presieduta dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, alla presenza del presidente della Provincia, Giovanni Palli, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, con anche le componenti del settore sanitario e del sistema del volontariato.

Un momento di verifica e confronto, per condividere esperienze e "best practices”, nell'ambito delle iniziative della Settimana nazionale della protezione civile. "Tempestiva condivisione delle informazioni disponibili - spiega il comunicato stampa diramato dalla Prefettura - un costante aggiornamento sulle potenziali situazioni critiche che possono richiedere un livello superiore di coordinamento, condivise procedure di allertamento e semplificazione delle fasi operative in cui le pianificazioni si articolano: queste la basi di un sistema di intervento collaudato ed efficace".

Una sessione operativa dell'incontro odierno in Prefettura ha esaminato in particolare le nuove e più snelle procedure del nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sempre nell'ambito della Settimana nazionale della protezione civile, il Comando provinciale di Pavia dei vigili del fuoco ha promosso l'apertura delle proprie caserme sul territorio provinciale, per un "momento di conoscenza e di avvicinamento della cittadinanza a questa fondamentale componente del sistema di soccorso pubblico": la sede centrale di Pavia sarà aperta sia sabato 14 che domenica 15 ottobre (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), quelle di Broni, Vigevano e Voghera sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 14 alle 19, quella di Varzi sia sabato che domenica dalle 9 alle 18 e quella di Mortara sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20, solo sabato quelle di Mede (9.30-17.30) e Robbio (9-17), solo domenica quelle di Belgioioso (8-12 e 14-19), Casorate Primo (9-12 e 14-16) e Garlasco (8-12 e 14-20).