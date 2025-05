Promessi Sposi per trenta ore. Lettura collettiva di Manzoni

Un palcoscenico naturale come quello del sagrato del Duomo ospiterà la “Maratona Manzoni“, lettura collettiva, integrale e senza interruzioni dei “Promessi sposi“ di Alessandro Manzoni. Dalle 13 di oggi al tardo pomeriggio di domani, senza soste nella notte, centinaia di lettori, anche se non hanno studiato dizione, ma comunque sanno recitare o possiedono una voce armoniosa, si alterneranno e daranno vita, capitolo dopo capitolo, alla storia di Renzo e Lucia. In caso di pioggia i lettori si sposteranno sotto i portici sull’altro lato della piazza. Nei giorni scorsi è stato lanciato il progetto del Comune e del collegio Borromeo ed è partita la ricerca dei lettori che faranno rivivere le parole di Don Lisander. Il testo che sarà letto sarà quello della Quarantana, la versione dei Promessi sposi che solitamente viene letta a scuola ed è quella successiva al viaggio che Alessandro Manzoni ha compiuto a Firenze. La lettura durerà circa 30 ore e, come annuncia la locandina realizzata che ha immaginato la barca di Lucia e Renzo in navigazione sulle acque del Ticino sotto il ponte Coperto, sarà proposta una versione molto pavese. M.M.