Progetto presentato tardi, zero fondi da Roma per il Parco Nuovi Nati

Il progetto per trasformare il Parco Nuovi Nati in un centro sportivo polifunzionale non riceverà i contributi del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Almeno non quest’anno. Il piano infatti non risulta nell’ultima graduatoria che comprende altri 108 progetti approvati da novembre in avanti per un totale di 50 milioni.

Il bando “Sport e periferie 2022“ era riservato ai Comuni fino a un massimo di 50mila abitanti. Mortara aveva richiesto 697mila euro che avrebbero coperto in larga parte un intervento da 820mila. Il piano prevede la trasformazione del Parco di via Belvedere, riaperto la scorsa estate dalla nuova Amministrazione dopo una chiusura durata 11 anni, in una superficie polivalente in grado di ospitare calcio, basket, tennis, calcetto, paddle, pattinaggio, beach volley e tiro con l’arco.

L’unico progetto nel Pavese ad aver ottenuto i fondi, 300mila euro, è quello di Bressana Bottarone per la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale. La causa dell’esclusione di Mortara è da ricercare nella modalità del bando, definito “a sportello“ e non “a graduatoria“, che considera cioè i progetti che raggiungono il punteggio minimo secondo la presentazione in ordine cronologico. Quello mortarese è stato presentato il 12 ottobre a soli due giorni dalla chiusura, finendo così in coda agli altri.

Una situazione che la nuova Giunta ha ereditato dopo che l’Amministrazione precedente non si era mossa anche se la pubblicazione del bando risale a fine di maggio. Il tempo di dare l’incarico per mettere a punto il progetto di fattibilità sia tecnica sia economica e si è arrivati troppo a ridosso della scadenza. Le speranze non sono tuttavia perse: entro l’estate infatti il Dipartimento per lo Sport pubblicherà un analogo bando e a quel punto il Comune dovrà solo presentare il progetto ormai pronto.

U.Z.