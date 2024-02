Progetto di quattro comuni. Ecco “Identità viscontea“

Creare un brand: è l’obiettivo di “Identità, sostenibilità e innovazione. I Visconti: un paesaggio culturale“ che pone al centro la cultura quale elemento fondamentale di sviluppo territoriale, coesione sociale, inclusione e partecipazione dei cittadini di tutte le età. Il progetto, inserito tra i sette “Emblematici 2022“ selezionati da fondazione Cariplo (che ha messo a disposizione 5 milioni) e Regione Lombardia (che ne ha destinati 3) per la provincia di Pavia ha ricevuto un contributo di 1,450 milioni di euro e unisce quattro luoghi: i castelli di Pavia e Belgioioso e le terre di Certosa e San Genesio luoghi strategici del Parco visconteo. Al centro quattro piani territoriali, uno per Comune. A Pavia è prevista la riqualificazione del cortile del castello visconteo, luogo di eventi e manifestazioni, a Belgioioso gli interventi di restauro di un’ala del castello per ospitare funzioni culturali, a Certosa e a San Genesio la realizzazione di due piste ciclabili per poter vivere "il paesaggio culturale". Le singole azioni, già avviate, avranno termine nel 2025.

"Siamo partiti con interventi preliminari per avviare la riqualificazione del cortile del nostro castello - spiega il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi -. Bellezza e funzionalità saranno i criteri utilizzati per l’intervento. Il cortile è protagonista di eventi culturali e volti alla promozione della socializzazione e del tempo libero della comunità pavese". Le principali opere riguarderanno la realizzazione di percorsi e aree pedonali inseriti in una strategia connessa all’offerta museale. Verrà inoltre realizzato un adeguamento dell’impianto elettrico.