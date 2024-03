Problemi con i documenti. La lavanderia è chiusa

Arrivano davanti alla lavanderia “Fast & Clean“ nella galleria del Bennet e rimangono smarriti di fronte al cartello: "Si avvisa la clientela che la lavanderia rimarrà chiusa per alcuni giorni". Sabato qualcuno non ha potuto lasciare gli indumenti del cambio di stagione e anche ieri mattina chi avrebbero voluto ritirare o consegnare gli abiti non è riuscito a sbrigare la commissione. "Abbiamo avuto un problema burocratico – fanno sapere dalla lavanderia – non eravamo a posto con alcuni documenti. Ma stiamo sistemando tutto e crediamo di riaprire entro venerdì. Questione di giorni". Nel frattempo non sarà possibile portare i capi a lavare, mentre per il ritiro si può chiamare il numero che si trova sul bancone e accordarsi. "Per un’ora o due al giorno andiamo a prendere i capi e li possiamo consegnare ai proprietari che ci mostreranno lo scontrino in un punto concordato". Un disagio limitato, anche se possono esserci situazioni particolari come quelle che vivono i parenti dei degenti in ospedale.

M.M.