Primavera ricca di eventi Tra mostre e proiezioni

Dopo le difficoltà della pandemia per i Musei civici di Pavia è sbocciata la primavera. Oltre alle collezioni permanenti e le mostre temporanee, prosegue “L’Arca Nascosta. Uno sguardo inedito e ravvicinato all’Arca che conserva le spoglie di Sant’Agostino“ ospitata nei locali della biblioteca di Corte nel quadro delle celebrazioni agostiniane. E il 28 aprile nella sala del Rivellino sarà inaugurata la mostra Sant’Agostino: la luce e l’immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia. La realizzazione curata scientificamente dal personale dei Musei, è stata affidata a CamerAnebbia, collettivo di tre artisti (Lorenzo Sarti, Marco Barsottini e Matteo Cellini) che ha realizzato un’installazione immersiva che “avvolgerà“ i visitatori conducendoli alla scoperta della vita e del pensiero del Santo. Inoltre il 26 aprile alle 21 in San Pietro in Ciel d’Oro si terrà il dibattito “Attualità di Agostino. La città di Dio e la città dell’uomo“ con Massimo Cacciari e il 27 sempre alle 21 al Politeama sarà proiettato il film Sant’Agostino diretto da Christian Duguay. Prevista la presenza dell’attore Alessandro Preziosi che interpreta Sant’Agostino da giovane.

M.M.