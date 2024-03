“Primavera“ a Santa Teresa. La sperimentazione funziona

Una sezione primavera per rispondere ai bisogni delle famiglie e contrastare la povertà educativa. Sono 14 al momento (ma potranno essere accolti fino a 20) i piccoli alunni dai 24 ai 36 mesi che frequentano lo spazio della scuola d’infanzia Santa Teresa partita sperimentalmente a gennaio. La sperimentazione si inserisce nella collaborazione, già avviata dal 2021, tra Comune di Pavia e Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha portato alla nascita dello Spazio Zerosei Pavia attraverso l’istituzione di Spazio Ponte 03 (servizio con orario 8:30-12 per bambini da 13 a 36 mesi) con proposte informali ma riconducibili alla sfera 0-6 anni. Lo Spazio ZeroSei Pavia è nato nei locali dell’ex micronido Lo gnomo, che il Comune ha messo a disposizione nel complesso di Santa Teresa. Così il servizio Spazio ZeroSei Pavia ha ripreso a funzionare nello spazio ex micronido dal mese di settembre 2023 con Spazio Ponte03 e Tempo per le Famiglie/laboratori. Servizi ora collegati alla sezione Primavera da una porta per favorire al massimo contatti e "contaminazioni". "Ci auguriamo che la Fondazione Compagnia di San Paolo possa continuare a investire a Pavia - ha detto l’assessore all’istruzione Chiara Valsini - concorrendo insieme a noi alla promozione dell’educazione e al sostegno delle famiglie". Soddisfazione per l’andamento della sperimentazione è stata espressa anche da Marzia Sica, responsabile dell’Obiettivo persone della Fondazione Compagnia di San Paolo. M.M.