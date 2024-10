Previsioni meteo pessime. Saltano eventi in Oltrepò

Eventi rinviati in Oltrepò causa maltempo. Si sarebbe dovuto svolgere domani il tradizionale motoraduno benefico “Zuccaraduno di Halloween“ a Voghera, organizzato dall’associazione “Due ruote in piazzetta“, giunto alla decima edizione. Tuttavia, è stato rinviato al 3 novembre con ritrovo alle 9 sul lato di via XX Settembre del Castello visconteo, con partenza verso le 11,30 verso le colline. A Rivanazzano invece salta la storica Festa d’autunno, che ogni anno anima il paese della Valle Staffora. "Siamo veramente dispiaciuti – afferma la vicesindaca di Rivanazzano Elisabetta Bevilacqua – ma a causa delle pessime previsioni meteo previste per domenica prossima, abbiamo dovuto annullare" l’evento, spiega. Molti espositori però saranno presenti domenica 15 dicembre in occasione del mercatino di Natale: "Hanno già garantito la loro adesione compresi i nostri alpini con polenta e vin brûlé", conclude Bevilacqua.

N.P.