Presunto pestaggio a Torre del Gallo. A maggio l’udienza contro l’archiviazione

Si terrà il 28 maggio in tribunale a Pavia l’udienza seguita all’opposizione della difesa di un ex detenuto alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta su alcuni agenti di polizia penitenziaria, accusati di un presunto pestaggio nel carcere di Torre del Gallo. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero percosso e umiliato alcuni detenuti all’indomani dei disordini divampati in carcere nel marzo 2020, una rivolta contro le restrizioni imposte per il dilagare del Covid e contestualizzata nell’ambito di episodi verificatisi in diverse case circondariali in tutta Italia. L’avvocato Pierluigi Vittadini, che assiste un ex detenuto che aveva denunciato le presunte violenze, aveva presentato nelle scorse settimane l’opposizione alla richiesta di archiviazione, che invece era stata formulata dalla Procura. Ora il giudice deciderà se archiviare o procedere con ulteriori indagini. Per i disordini in carcere invece sono indagate novantotto persone, sulle cui posizioni il Gip di Pavia si esprimerà domani: contestualmente infatti davanti al giudice alcuni stanno affrontando il rito abbreviato, altri l’udienza preliminare, a seconda delle scelte di giudizio effettuate.

N.P.