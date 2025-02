Presidio e manifestazione: "La Giunta dia le dimissioni"

Una manifestazione per chiedere le dimissioni dell’esecutivo. Dieci sigle politiche (erano 13 ma LiberalConservatori, Vigevano Futura e Sovranisti per l’Italia si sono sfilati per disaccordi sul programma) allestiranno dei gazebo in piazza Ducale alle 9.30 per poi sfilare in corteo fino al municipio. "Non è manifestazione legata a un’area politica – sottolineano gli organizzatori –. Sarà un evento per i cittadini che amano la città e intendono lanciare un segnale forte a chi la governa".

Attualmente il centrodestra è guidato dalla vicesindaca Marzia Segù, dopo che il primo cittadino Andrea Ceffa è agli arresti domiciliari da novembre. Nei giorni scorsi la Lega ha annunciato l’intenzione di ritirare tre assessori pur garantendo appoggio in consiglio. E Forza Italia avanza la richiesta di due assessorati e una poltrona in una partecipata o un assessorato e la presidenza del consiglio.

"La città deve essere governata in modo competente e serio. Chi è al potere ha vilipeso con i propri comportamenti la dignità di tutti i vigevanesi", concludono i promotori.

U.Z.