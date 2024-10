Precipita dall’impalcatura. Operaio portato in ospedale

MORTARA (Pavia)

Ha perso l’equilibrio, non è ancora chiaro per qualche ragione, mentre si trovava su un’impalcatura posta ad un paio di metri di altezza. Un operaio di 49 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, ieri mattina poco prima delle 9.30 nell’infortunio sul lavoro che gli è occorso all’interno della Igm Resins Italia, una azienda che ha sede a Mortara e che si occupa della produzione di prodotti chimici. Gli ispettori della Ats, intervenuti sul posto con i carabinieri della Compagnia di Vigevano, avranno il compito di definire con chiarezza la dinamica dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o se il lavoratore sia rimasto vittima di un possibile malore e ancora se, in quel momento, fossero state poste in essere tutte le misure previste in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L’operaio è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara. E’ stato ricoverato in codice giallo; le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e l’uomo non versa in pericolo di vita.

Umberto Zanichelli