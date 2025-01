Posti di lavoro, un’emorragia. Dopo il caso Xilopan l’appello:: "Va istituito un tavolo di crisi"

L’ultima in ordine di tempo è la Xilopan, che ha annunciato di voler chiudere l’attività lasciando senza lavoro 71 dipendenti. Ma negli ultimi 2 o 3 anni la provincia di Pavia ha affrontato una serie di difficoltà economiche legate a chiusure aziendali e crisi industriali, con impatti significativi sulle famiglie e sull’economia locale.

Nel secondo semestre 2023 in Lomellina si è perso il 3,9% delle imprese artigiane. L’anno scorso poi la Gottardo di Broni ha annunciato la chiusura del magazzino con 200 conseguenti licenziamenti, il gruppo Nova in concordato, ha chiuso il negozio Euronics di Pavia. Anche Binova, legato al gruppo, ha chiuso il punto vendita a Broni, mentre Moreschi, ha visto diminuire i propri dipendenti da quasi 300 a 27. A settembre le ore totali di cassa integrazione autorizzata sono state 487.468, con un aumento del 251,6% rispetto al settembre 2023, dato peggiore in Lombardia.

"In questo scenario – hanno scritto i consiglieri provinciali del gruppo "La casa dei Comuni" in una mozione presentata al presidente Giovanni Palli –, riteniamo che la ricostituzione di un tavolo di crisi possa essere una risposta concreta per gestire le difficoltà economiche e occupazionali emerse". Il tavolo, che si dovrebbe costituire entro la fine del mese, dovrebbe essere uno spazio di confronto e coordinamento. "Si dovrebbero identificare le aziende e i settori più colpiti dalla crisi – hanno sottolineato Milena D’Imperio, Alessio Bertucci, Marcello Infurna e Fabio Zucca –, proporre interventi di sostegno, sviluppare programmi di accompagnamento al lavoro per i dipendenti coinvolti, promuovere la diversificazione e l’innovazione delle attività produttive per rafforzare l’economia locale".

Manuela Marziani