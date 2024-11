Polizia locale in prestito. Vigevano aiuta Cassolnovo

Sarà ancora il comando della polizia locale di Vigevano, con tutta probabilità, a dare supporto a quello di Cassolnovo dopo l’annuncio che uno dei due agenti in servizio, oltre al comandante Yuri Cavagnari, lascerà la Lomellina per trasferirsi a Samarate (Varese) dove ha vinto un concorso. Così, almeno per sei mesi, il comando continuerà a contare su un solo agente in pianta stabile più quelli in "prestito" da Vigevano.

"Chiederemo ancora a Vigevano di stipulare una convenzione per avere un agente che ci garantisca di coprire i servizi – commenta il sindaco Luigi Parolo –. I soldi che risparmiamo dal secondo stipendio potranno essere destinati alla copertura degli straordinari del personale in servizio per la copertura delle fasce orarie maggiormente critiche, che sono quelle del mattino".

Sarà comunque una situazione non facile da gestire perché il contratto collettivo della categoria in questi casi è d’ostacolo, impedendo che il Comune possa effettuare nuove assunzioni nei prossimi 6 mesi. Una situazione che va a tutela dell’agente che lascia l’incarico e che in quel lasso di tempo può decidere di tornare sui suoi passi avendo la garanzia del mantenimento del posto. A Cassolnovo la ex-comandante Maria Grazie Pietrapertosa e il suo vice Luigi Critelli, sono in attesa del processo a loro carico.U.Z.