Attesa per la piena del Po, il Ticino fa paura: a Pavia piovono polemiche

Pavia, 27 ottobre 2024 – È attesa per oggi l’onda di piena del Po, il cui transito porterà a un aumento dei livelli idrometrici. Il Centro funzionale rivaluterà i nuovi scenari nel corso della mattina per l’aggiornamento dei codici colore di allerta per la seconda parte della giornata. I residenti della frazione Chiavica di Travacò sono in apprensione. Guardano i campi allagati, l’idrovora e la griglia che la piena della scorsa settimana ha rotto. “Nei giorni scorsi – dicono – abbiamo rischiato di avere l’acqua sotto casa. Era un disastro. Il Ticino non ci ha fatto più paura solo quando è entrato in azione il Piccolo Mose”.

E le polemiche sulle idrovore non mancano. L’impianto costruito dal Consorzio Est Sesia ha il compito di prendere l’acqua nel canale Gravellone e di mandarla nella zona golenale opposta. “Non ci hanno avvisati dell’attivazione delle idrovore – ha ammesso in Consiglio comunale il vicesindaco Alice Moggi rispondendo a una istant question di Forza Italia – Abbiamo saputo sabato intorno alle 11, prima dai cittadini che da Est Sesia, che le pompe erano in funzione da diverse ore”. Forza Italia ha fatto però notare che i residenti in Borgo Ticino dovrebbero conoscere il protocollo che viene adottato in caso di emergenza: “Affiggetelo al portone della chiesa – ha detto – Ogni residente deve sapere come si deve comportare”.

Il protocollo predisposto da Aipo ed Est Sesia è arrivato in municipio sabato scorso. “Credo sia un documento pubblico – ha replicato l’assessore – Lo metteremo a disposizione. Il protocollo d’intesa sottoscritto sull’accensione delle idrovore non dice quando il Comune debba essere avvisato. Chiederò modalità e tempi in cui Palazzo Mezzabarda dev’essere informato in caso di emergenza, in modo da informare i cittadini”.