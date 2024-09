Pizzicato con la droga in auto: patteggia

Ha patteggiato la condanna a un anno e dieci mesi, con sospensione condizionale della pena, ed è stato quindi scarcerato. A.K., 26enne di nazionalità marocchina, era stato intercettato domenica pomeriggio dalla polizia e trovato in possesso di droga. Una pattuglia della Volante del Commissariato cittadino aveva notato, in via Lomellina a Voghera, una Fiat Stilo station wagon con a bordo due persone. Ma appena gli agenti hanno attivato lampeggianti e sirena per procedere al controllo, il conducente anziché fermarsi ha accelerato. Un tentativo di fuga neutralizzato in pochi istanti, con l’auto subito bloccata dalla Volante. Scattata la perquisizione della Stilo, a bordo sono stati trovati un totale di 53 involucri, nascosti in diversi compartimenti del veicolo, per un totale di circa 35 grammi di varie droghe, sia cocaina che eroina che hashish. Il conducente è stato quindi tratto in arresto, per l’ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e portato in carcere, mentre il passeggero è stato denunciato in stato di libertà.

In Tribunale il 26enne ha poi patteggiato 22 mesi di reclusione ottenendo la sospensione della pena. La droga era stata comunque sequestrata dalla polizia e tolta dal mercato vogherese. "L’operazione - conclude il comunicato stampa della polizia diramato ieri sull’arresto - sottolinea l’importanza dei controlli mirati sul territorio e conferma l’impegno nella lotta contro il traffico di stupefacenti".

Stefano Zanette