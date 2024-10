Più voti al centrodestra, ma i consiglieri restano sei a sei

Risultati delle elezioni provinciali confusi, con errori e correzioni, e intanto nel centrodestra volano gli stracci. A votazione conclusa, si aprono le urne: prima il voto per il presidente, che vede passare Roberto Mariani (nella foto) del centrosinistra, contro Alberto Sisti del centrodestra per circa 10mila voti (43mila a 33mila). Si passa quindi all’elezione del consiglio, dodici elementi, e iniziano i problemi. Vengono dichiarati eletti sei esponenti del centrodestra e sei del centrosinistra. Ma in prima battuta vengono attribuiti 43mila voti al centrosinistra e 40mila al centrodestra. Ma ieri è emerso un errore nel conteggio: il risultato definitivo dice 43.232 voti al centrodestra, mentre il centro sinistra si ferma a 40.046. Tuttavia, pur con questa variazione, gli eletti non cambiano.

Intanto nel centrodestra volano gli stracci: i segretari di Forza Italia, Lega e Udc se la prendono con Fratelli d’Italia che non avrebbe rispettato i patti, votando per il candidato delle sinistre. La replica di Marcello Ventura è semplice: noi abbiamo eletto 3 consiglieri su 6.

Pier Giorgio Ruggeri