Più prestiti e nuovi iscritti. Biblioteca riscoperta

I vigevanesi tornano a leggere. Lo dicono i dati della biblioteca civica Mastronardi che, nel corso del 2023, ha prestato quasi 2mila volumi in più rispetto all’anno precedente. I prestiti sono stati complessivamente 26.987 di cui 941 avvenuto mediante richiesta online via web o app. Si tratta di un trend in fase di consolidamento, visto che la crescita è ormai costante dal 2020.

Gli utenti attivi sono 1.961 ed è confortante il dato dei nuovi iscritti che ha raggiunto quota 785. Il 2020 era stata l’anno peggiore, con un vero e proprio crollo, direttamente legato al momento storico che si stava vivendo, poi la risalita ai livelli precedenti la pandemia. Oggi a catalogo sono stati immessi 1.845 nuovi titoli per un totale di 44.699. Dallo scorso anno poi la biblioteca ha ripreso le iniziative culturali con 45 conferenze e presentazioni, 17 incontri dei gruppi di lettura e 15 proposte tematiche.

Le postazioni e la rete web hanno registrato 1.535 accessi. Interessante è anche il dato relativo ai prestiti con le biblioteche fuori provincia che è raddoppiato nel corso dello scorso anno.

