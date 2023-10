Pinarolo Po: macerie scaricate senza licenza, scatta il sequestro

Pinarolo Po, 14 ottobre 2023 – Prefabbricati in cemento armato abbattuti senza le previste autorizzazioni ambientali. I carabinieri del Nipaaf (Nuclei investigativi di Polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Pavia sono intervenuti l’altro ieri in un’area di 13mila metri quadrati a Pinarolo, dove i rifiuti illeciti erano stati ammucchiati in circa 10 cumuli per complessivi 34.500 metri cubi di scarti di lavorazione edilizia.

All’operazione ha partecipato anche personale della Provincia. Dalle indagini è emerso che all’interno dell’area, di proprietà di un’azienda del settore logistico, veniva svolta un’attività di riduzione volumetrica e separazione. Al termine dell’operazione è stata posta sotto sequestro una parte dell’area insieme ai rifiuti depositati.

"Nell’area si trovavano due vecchie travi che in un primo tempo l’azienda avrebbe voluto recuperare – dice il sindaco Giuseppe Villani, che ieri si è presentato personalmente a controllare la situazione – Siccome sarebbe stato troppo costoso, ha deciso di frantumare il cemento e recuperare il ferro, che è stato portato in discarica. Si sono però dimenticati degli adempimenti burocratici e ora dovranno pagare una sanzione".

L’azienda sta recuperando un’area abbandonata per anni: si occuperà dello stoccaggio di piccole bottigliette in vetro per uso sanitario, confezioni di profumi e forse anche scarti della lavorazione del legno. "Si realizzeranno due capannoni – aggiunge il sindaco – uno destinato agli uffici e l’altro all’attività produttiva per un totale di 32mila metri quadri. Come Amministrazione siamo preoccupati per il traffico, perché sono troppi i camion che vediamo in zona. In poche ore ne ho contati dieci".

Meno di un mese fa altri rifiuti erano stati scoperti a Pinarolo. "Giovedì in via Montegrappa partirà la bonifica – conclude Villani – Un progetto da 138mila euro, poi sorgerà un impianto fotovoltaico".