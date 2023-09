Pievo Porto Morone, guidava senza aver mai preso la patente: 29enne inseguito e arrestato

Pieve Porto Morone (Pavia), 30 settembre 2023 – Al volante di una vecchia Fiat Punto senza aver mai conseguito la patente. Un 29enne di origine marocchina senza fissa dimora è stato sorpreso venerdì sera alla guida di un’utilitaria. I carabinieri che attorno alle 22,30 stavano effettuando un normale controllo delle auto di passaggio a Chignolo, hanno alzato la paletta anche davanti alla Punto, ma il giovane non si è fermato all’alt. Ne è nato un inseguimento fino a Pieve Porto Morone dove il 29enne ha abbandonato l’utilitaria per scappare a piedi. Inseguito dai militari, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, ammanettato. Processato per direttissima deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. L’auto, intestata a un cittadino italiano, invece non è risultata rubata, ma è stata posta sotto sequestro perché non ha avuto un regolare passaggio di proprietà