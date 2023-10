Piccolo criminale per 10 anni: ai domiciliari

Sconterà quattro anni e dieci mesi di reclusione agli arresti domiciliari un italiano di 62 anni, residente a Soresina, che dal 2012 al 2022 ha commesso una serie di reati. Ora i dieci anni dedicati al crimine gli costeranno un lungo periodo di detenzione. Il 62enne ha cominciato a delinquere nel 2012 con il furto di un’auto esposta in un supermercato: vi è salito, si è messo al volante, ha abbattuto la porta d’ingresso e se n’è andato. Poi di è reso responsabile di una truffa. Quindi in attesa del processo è stato messo ai domiciliari, da dove però è evaso una prima volta nel 2015 e una seconda nel 2020. Infine nel 2022 ha commesso una rapina impropria in un supermercato di Milano, dove ha preso della merce senza pagarla e ha spintonato le commesse che volevano fermarlo. Messe insieme tutte le condanne, detratto il pregresso, fanno quattro anni e dieci mesi senza poter uscire di casa.

P.G.R.