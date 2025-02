Piazza Italia, partono le demolizioni

Un giardino urbano al posto di palazzi fatiscenti e aree dimenticate. È stato approntato il cantiere per l’abbattimento degli edifici di piazza Italia acquisiti dal Comune. La demolizione avverrà in modo progressivo e controllato, con una durata prevista di sette settimane: i lavori inizieranno dall’edificio su piazza Italia, in modo da consentire l’ingresso agevole dei mezzi pesanti nel cortile interno, indispensabile per abbattere in sicurezza anche gli edifici retrostanti. Una pala meccanica dotata di un braccio a snodo di almeno 20 metri, montata con una pinza demolitrice con un autocarro e un escavatore dedicato alla movimentazione del materiale, permetterà di affrontare in modo graduale ogni fase. Per contenere la dispersione di polveri saranno attivati idranti fissi a pioggia e direzionali. "Abbiamo optato per una demolizione sequenziale – spiega Cristina Varesi, assessore ai Lavori pubblici – per gestire ogni fase in maniera controllata, minimizzando i rischi per la salute grazie all’uso degli idranti per contenere la dispersione di polveri. Sarà ampliato il giardino e realizzato un parcheggio pubblico".

Il cantiere si inserisce in un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. "Questo intervento segna una svolta per il territorio - commenta il sindaco Antonio Riviezzi -. La demolizione dei due edifici, in passato al centro di situazioni di disagio sociale e microcriminalità, testimonia il nostro impegno per combattere il degrado e creare spazi pubblici sicuri e sostenibili. Gli immobili sono stati bonificati dall’amianto".

Manuela Marziani