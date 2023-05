Pensionati Coldiretti L’agricoltore Gambin confermato alla guida

Adriano Gambin (al centro nella foto), imprenditore agricolo di 73 anni di Cilavegna, è stato confermato per il secondo quinquennio alla guida dell’Associazione Pensionati Coldiretti Pavia. "Sono onorato della fiducia che mi è stata confermata", il commento a caldo dopo l’elezione per acclamazione nel corso dell’assemblea di ieri a Palazzo Coldiretti, alla presenza del presidente di Coldiretti Pavia Stefano Greppi e del direttore Antonio Tessari. "I pensionati – sottolinea Greppi – rappresentano una risorsa non solo per il mondo agricolo ma per tutta la società. Sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze che non va disperso".

S.Z.