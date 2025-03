Pensionata raggirata da finti tecnici

Ha aperto la porta ai tre finti tecnici del gas. E le hanno rubato tutti i gioielli d’oro e i soldi in contanti che aveva in casa. Una donna di 82 anni è stata truffata nella mattinata di mercoledì. Purtroppo la pensionata non si è resa conto che i tre uomini, che indossavano le pettorine catarifrangenti sopra ad abiti da lavoro, erano in realtà degli impostori ed è caduta nel tranello teso dalla banda che ha probabilmente recitato un copione già messo in scena altre volte. L’orario mattutino è quello ideale per questa tipologia di truffa che simula un intervento urgente nell’abitazione.

In via Acerbi, nel quartiere di Città Giardino alla periferia Nord di Pavia, si sono presentati alla porta della 82enne i tre finti tecnici, riusciti a entrare con il pretesto di un controllo ai termosifoni. La pensionata era da sola in casa e gli abili truffatori sono riusciti a convicerla che il loro intervento sarebbe stato veloce e senza complicazioni se lei avesse collaborato. Senza che lei se ne rendesse conto, le hanno rubato tutto quello di prezioso che teneva in casa, sia soldi in contanti che gioielli d’oro, per un valore complessivo che non è stato quantificato, ma sembrerebbe abbastanza ingente.

Solo quando, dopo alcune ore, la donna ha raccontato l’accaduto ai figli, riferendo l’intervento dei presunti tecnici del gas, è emerso che era stata vittima di un raggiro e sono stati chiamati i carabinieri. Ma ormai i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi con il bottino e riuscire a far perdere le proprie tracce. I militari della Compagnia di Pavia hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai truffatori, probabilmente arrivati da fuori provincia, forse già con precedenti specifici per simili reati.

Stefano Zanette