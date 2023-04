Pensionata aggredita e rapinata

Aggredita alle spalle da tre sconosciuti mentre rientra in casa, costretta a restare seduta su una sedia mentre le svaligiano l’abitazione. Una donna di 75 anni è stata rapinata l’altra sera alla frazione Valle Botta di Castelletto di Branduzzo. I tre malviventi avevano i volti coperti, ma non erano armati. Proprio mentre la pensionata apriva la porta di casa, l’hanno sorpresa alle spalle spingendola all’interno dell’abitazione. Sopraffatta facilmente l’anziana vittima, i tre criminali non hanno proseguito con ulteriore violenza, almeno non fisicamente. Sono però stati attimi interminabili di terrore per la pensionata, che è stata spintonata su una sedia e obbligata con le minacce a rimanere seduta e immobile. E mentre uno dei rapinatori si occupava di lei, gli altri due frugavano in casa cercando tutto quello che di prezioso c’era da portarle via. Hanno preso vari gioielli d’oro e i contanti che la donna teneva nell’abitazione, poco meno di mille euro, per un valore complessivo del bottino che non è stato quantificato con esattezza. L’azione dei tre rapinatori è stata rapida, anche per evitare che dei vicini o dalla strada si potessero rendere conto di quello che stava succedendo. Al momento di andarsene hanno ancora minacciato la 75enne, intimandole di non urlare per non lanciare subito l’allarme, così avrebbero avuto il tempo di allontanarsi indisturbati. Non è escluso che un complice li attendesse appena fuori dalla casa a bordo di un’auto con il duplice compito di ‘palo’ e di autista, per una rapida fuga appena terminato il colpo. La donna, ovviamente provata per quello che aveva subìto, non è rimasta per fortuna ferita. La rapina è stata poi denunciata ai carabinieri.

S.Z.