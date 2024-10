Riapre domani al traffico la Sp 71 Pavia-Vistarino

Cura Carpignano (Pavia), 15 ottobre 2024 – Sarà riaperta al traffico domani la strada provinciale 71 “Pavia – Vistarino” nel tratto compreso tra frazione Prado e il comune di Cura Carpignano. Come annunciato dalla Provincia, da domani mattina alle 10 il tratto tornerà ad essere percorribile in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra la rotatoria che si trova al chilometro 2+600 e la rotatoria di Cura Carpignano (km 4+200), garantendo la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del traffico. Il 2 settembre con una determina dirigenziale sono stati appaltati i lavori di rifacimento dell’arteria e una settimana dopo la ditta appaltatrice ha chiesto l’emissione di un’ordinanza per la chiusura totale al traffico del tratto per procedere. “Questa riapertura rappresenta un vero e proprio esempio di efficienza e collaborazione tra enti - ha detto il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli –. Abbiamo affrontato un intervento complesso, destinando importanti risorse in considerazione della rilevanza e della priorità di tale asse viabilistico e delle numerose criticità e disagi.

Nonostante la riapertura, insieme al sindaco continuerò a lavorare per potenziare i collegamenti e portare avanti il percorso di manutenzione delle nostre infrastrutture a partire dai principali assi viari del Pavese”.