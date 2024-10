Ceranova, operai abusivi smontano ponteggio in cantiere: denunciati

Ceranova (Pavia), 15 ottobre 2024 - Stavano smontando l'impalcatura e una parte l'avevano già caricata su un camion. Ma il furto è stato sventato dai carabinieri, intervenuti nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, su richiesta lanciata al 112 per le presenze sospette nel cantiere edile.

G.F., 51enne di Torino, V.F., 57enne di Imperia e V.M., 36enne di nazionalità nigeriana, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della repubblica di Pavia, per l'ipotesi di reato di furto in concorso.

I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, arrivati nel cantiere in via San Rocco a Ceranova, li hanno sorpresi "al lavoro”, ma senza alcuna giustificazione per la loro presenza sul posto. Operai abusivi nel cantiere, che stavano dunque smontando il ponteggio, dal valore complessivo di circa 10mila euro, per rubarlo. Ma la loro azione non è passata inosservata e grazie alla telefonata al 112 i carabinieri sono riusciti ad arrivare prima che terminassero e fuggissero con la refurtiva.

Parte dell'impalcatura non era ancora stata smontata ed è quindi rimasta al suo posto nel cantiere, mentre le parti del ponteggio già finite sul camion sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario, ancora prima che si accorgesse del furto.