Pavia, due giorni di stage internazionale di Aikido

Annick Lemaire fondatrice del dojo di Pavia

Pavia, 4 marzo 2023 - Due giorni di stage internazionale di Aikido, con il maestro francese André Cognard. L'appuntamento è al PalaChiappero in via Carlo Bianchi a Pavia, iniziato oggi, sabato 4 marzo (10-12.30 e 15-17.30), prosegue domani, domenica 5 marzo (10-12.30), organizzato dall'Accademia Alpa Aikido in occasione del trentennale dell'associazione, con il patrocinio del Comune di Pavia.

"E' un grande evento che si ripete ogni anno in tutto il mondo - spiega Annick Lemaire, fondatrice del “dojo" di Pavia - lo stage vero e proprio è ovviamente rivolto a chi già pratica l'Aikido, ma chi vuole assistere, come pubblico, per curiosare e capire meglio cos'è questa pratica, è il benvenuto: ci sono circa 100 posti".

Un'occasione per conoscere meglio questa arte marziale tradizionale giapponese. "L'istinto - spiega ancora Annick Lemaire - ci porta a pensare che si debba rispondere ad un attacco, ad una aggressione, con altra violenza. L'Aikido è diverso: è una arte marziale di pace, basata sul rispetto e sulla ricerca di una relazione senza violenza con gli altri. Anche per questo, non troverete mai competizioni o gare di Aikido".

"Certo, è un'arte marziale e quindi l'obiettivo è quello di sviluppare la capacità di saper gestire e reagire a un attacco. Ma nell'Aikido il conflitto diventa costruttore e non distruttore di una relazione. E' insieme un modo per aiutarci a comprendere come funziona il nostro corpo e per guidarci in un percorso etico". Una disciplina che a Pavia è presente già da diversi anni.

"Il nostro dojo - racconta la fondatrice - è nato più di 15 anni fa. Siamo ospiti della Ginnastica Pavese in via Porta, con cui abbiamo costruito nel tempo una relazione solida, fondata sulla stima reciproca e sulla serietà del progetto educativo. Abbiamo iniziato con i corsi per adulti, a cui si sono nel tempo aggiunti i corsi per i bambini dai 7 anni".