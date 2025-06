"Bosco inclusivo. Venite a vedere com’è ridotto"

Nei progetti avrebbe dovuto essere un’area dedicata alle persone con difficoltà motorie, che ne avrebbero potuto fruire in piena sicurezza e che sarebbe stata arricchita di essenze che si sarebbero integrate a quelle autoctone attorno al grande prato centrale. Ma a due anni dall’apertura di quello che è stato definito “bosco inclusivo“ l’area – che si sviluppa su una superficie di tre ettari tra corso Torino, via Montanelli e via Valletta Fogliano, alla periferia della città – risulta abbandonata a se stessa. "L’area versa in uno stato di totale incuria – commenta Barbara Verza (nella foto) del partito Liberaldemocratico – senza alcun tipo di manutenzione". In effetti la situazione è sotto gli occhi di tutti.

"Una circostanza drammatica – prosegue Verza, che ha già investito del problema il sindaco Andrea Ceffa, da qualche giorno tornato al proprio posto dopo sei mesi di detenzione agli arresti domiciliari – Quest’area avrebbe potuto essere utilizzata in modo proficuo in questi Ponti primaverili, invece è preda del degrado. Ho invitato il sindaco a venire a vedere questa situazione per rendersi conto di persona dello stato delle cose: è necessario capire per quali ragioni non sia mai stata effettuata la manutenzione ordinaria dell’area. Aggiungo che la scorse settimana si è svolta una manifestazione di Bicycle Motocross – conclude Verza – e la manutenzione è stata effettuata solo in prossimità delle zone interessate. Io credo che la città di Vigevano e i suoi abitanti non si meritino un’Amministrazione così poco attenta alle loro necessità".

Umberto Zanichelli