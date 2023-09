Pavia, segata rastrelliera per rubare una bici in pieno giorno: nessuno se ne accorge

Pavia, 7 settembre 2023 – Tra le tante biciclette legate alla rastrelliera, i ladri ne hanno scelta una elettrica. E per rubarla hanno letteralmente segato, probabilmente con un piccolo flessibile portatile a batteria, la sbarra di metallo alla quale l'ebike era agganciata con una catena evidentemente più difficile da aprire.

Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, in via XX settembre, all'angolo con corso Cavour, nel centro storico di Pavia. Uno dei tanti furti di biciclette che si registrano da sempre in città, ma con quelle elettriche che ultimamente vanno per la maggiore anche tra i ladri, per il valore economico del bottino: l'ebike rubata era stata acquistata da pochi mesi, quasi nuova, dal prezzo di oltre mille euro. La proprietaria non ha potuto far altro che sporgere denuncia, contro ignoti, ai carabinieri nella vicina caserma di piazza San Pietro in ciel d'oro.

Un furto con danneggiamento, per la rastrelliera segata, che stupisce non sia stato visto o sentito da nessuno: il luogo è infatti molto di passaggio, a fianco di una banca. E per tagliare la rastrelliera di metallo i ladri avranno impiegato almeno alcuni minuti, facendo anche rumore. Ma quando la proprietaria è tornata e non ha trovato più la sua bicicletta elettrica, nessuno aveva visto o sentito nulla.

E l'angolo della rastrelliera tagliata non sarebbe coperto dalle pur molte telecamere presenti nel centro storico pavese.