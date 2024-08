Pavia, strappano la catenina d’oro a uno studente: in manette tre ragazzi di 15 anni

Pavia, 23 agosto 2024 – In pieno centro, in corso Strada Nuova hanno avvicinato uno studente universitario e gli hanno strappato la catenina d’oro che portava al collo. Gli autori della rapina sono tre quindicenni di nazionalità egiziana che sono stati arrestati dai carabinieri. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. Erano circa le 23,30 quando le grida del giovane malcapitato hanno attirato l’attenzione dei militari che si trovavano nelle vicinanze. Una volta raggiunti i carabinieri hanno anche bloccato i tre minorenni, ma nel tentativo di guadagnare la fuga, uno ha spruzzato dello spray urticante nei confronti di un militare. Non è servito: sono comunque scattate le manette. A seguito della perquisizione personale, è stata rinvenuta la collana in oro del giovane studente, che gli è stata successivamente restituita, oltre alla bomboletta dello spray urticante e a un ciondolo raffigurante un crocifisso in oro, sottoposti a sequestro. Accompagnati in caserma, i tre minorenni sono stati identificati e successivamente, su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano, sono stati accompagnato carcere minorile “Beccaria” di Milano.