L’agguato dei baby banditi. Quattro minori rapinati. Un arresto e tre denunce

L’accusa è rapina in concorso con due ragazzi e una ragazza. Avrebbe infatti minacciato quattro minorenni e strappato loro i cellulari. Per questo nella serata della vigilia di Ferragosto un giovane, anche lui di età inferiore ai 18 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Pavia e trasferito al Centro di Prima accoglienza minorile di Milano. Gli altri componenti del gruppo che ha teso l’agguato sono stati denunciati a pide libero. Nel dettaglio, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi del Liceo Copernico di Pavia per una segnalazione di rapina ai danni di quattro minorenni, giunta al numero unico di emergenza 112. I giovanissimi erano stati poco prima avvicinati da due coetanei che, con atteggiamento aggressivo, avevano chiesto di vedere i loro telefoni con la scusa di doverne ritrovare uno perso in precedenza. Uno dei due glieli ha strappati poi dalle mani e ha chiesto anche se fossero in possesso di denaro, mentre l’altro cercava nelle tasche dei malcapitati qualsiasi oggetto di valore.

Il bottino veniva quindi consegnato alla ragazza e all’altro giovane fino ad allora rimasti a distanza, per poi allontanarsi tutti insieme verso il Ticino. Grazie al sistema di geolocalizzazione, i dispositivi sono stati segnalati lungo il fiume nelle adiacenze del Ponte della Libertà dove, in una zona priva di illuminazione e nascosti da un pilastro dello stesso ponte, l’equipaggio delle Volanti ha sorpreso tutti e quattro i giovani intenti a estrarre le sim card dai telefoni appena rapinati.

L’unico maggiorenne del gruppo è stato anche trovato in possesso di un cellulare risultato rubato nelle ore precedenti nella zona della stazione ferroviaria di Pavia e per il quale è stato denunciato per ricettazione. Al termine delle formalità di rito, gli oggetti rinvenuti sono stati restituiti ai proprietari e i responsabili tutti segnalati alle rispettive autorità giudiziarie.

Manuela Marziani