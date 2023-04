Il Po e il Ticino fotografati dallo spazio: il dramma della siccità in un’immagine eloquente

Pavia - Nel Nord Italia non piove da settimane e le conseguenze della siccità che sta colpendo tutto il nostro Paese, e il nord in particolare sono talmente macroscopiche che si vedono anche dallo spazio. Piogge scarse e neve in diminuzione drastica hanno provocato un impoverimento idrico importante – diminuisce la portata dei fiumi e si abbassa il livello dei laghi - con conseguenze evidenti per la produzione agricola. Una delle zone in cui l'effetto dei cambiamenti climatici è più evidente è quella del Po. La siccità che colpisce il bacino del fiume Po è stata fotografata dallo Spazio grazie agli strumenti della costellazione italiana di satelliti COSMO-SkyMed.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha diffuso un’immagine, che è risultato di un’elaborazione in RGB di tre immagini acquisite dal 2020 a marzo 2023, che mostra in modo impressionante le conseguenze della siccità. Nell’immagine il dettaglio nell’area di Pavia (al centro dell’immagine) con il Ponte della Becca (a est di Pavia) che attraversa la confluenza tra i fiumi Ticino e Po.

Le macchie verdi lungo entrambi i fiumi evidenziano i cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni al corso di Po e Ticino e le aree che attualmente risultano in secca.