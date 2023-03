Siccità, alla Lombardia mancano oltre due miliardi di litri d’acqua

La siccità nei fiumi e nei bacini lombardi è sempre più evidente

Milano – "Se non ci saranno precipitazioni nei prossimi mesi di aprile e maggio ci attendiamo una gestione emergenziale simile a quella del 2022. Per fronteggiare la crisi è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti produttivi che utilizzano la risorsa idrica". Lo ha detto Massimo Sertori, assessore lombardo a Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, intervenendo alla Triennale Milano alla prima edizione del 'Forum Siccita''. L'appuntamento di questa mattina e' stato un momento di confronto sugli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare attenzione su come Regione Lombardia ha affrontato l'emergenza siccita' e si prepara ad affrontare i prossimi mesi. In Lombardia i dati del monitoraggio confermano che la situazione attuale di crisi idrica e' analoga se non peggiore rispetto al 2022: mancano oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e la risorsa idrica disponibile presenta un deficit del 60% rispetto ai valori medi del periodo. Lo scorso anno negli stessi giorni il deficit era del 57%. E' il secondo inverno che nell'arco alpino non stazionano perturbazioni che apportano un consistente strato nevoso in montagna e pioggia in pianura. "Gia' dalla scorsa primavera 2022 - spiega Sertori - è stato riunito regolarmente il Tavolo regionale al quale partecipano...