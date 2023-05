Pavia, scappano sull’auto rubata e vengono fermati dai carabinieri in moto: denunciati

Pavia, 25 maggio 2023 – L'automobile non si è fermata al posto di controllo di carabinieri, che in sella alle moto l'hanno inseguita e bloccata. È successo nella mattinata di ieri, mercoledì 24 maggio, con l'inseguimento terminato in viale Sicilia, anche se le due persone a bordo dell'auto hanno tentato di proseguire la loro fuga a piedi, ma sono stati identificati. Si tratta di un uomo di 40 anni e di una donna 31enne, entrambi di Broni e con già svariati precedenti per reati contro il patrimonio.

La donna è stata bloccata e portata in caserma per le formalità di rito, mentre l'uomo, dopo essere già stato identificato, si è dato ancora alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Per entrambi è comunque scattata la denuncia, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di ricettazione, in concorso. L'auto sulla quale erano a bordo è risultata infatti rubata, nell'arco della nottata precedente, ai danni di un'associazione che si occupa di assistenza agli anziani. Per questo non si erano fermati all'alt imposto dai carabinieri della Compagnia di Pavia, che sulle potenti moto dell'Arma hanno inseguito l'auto in fuga per le vie cittadine, riuscendo a bloccare il mezzo che è stato poi restituito all'associazione che ne era stata derubata.