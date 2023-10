Pavia Idee imprenditoriali da realizzare in città Contributi per 14mila €

A pochi mesi dalla premiazione delle start up che propongono idee innovative, è stato sottoscritto in Comune a Pavia un nuovo accordo con l’Università finalizzato alla nascita di nuove idee imprenditoriali in città. In palio ci sono 10mila euro per l’erogazione dei premi che una giuria di esperti assegnerà entro dicembre alle migliori idee imprenditoriali. "Il Comune poi mette a disposizione 4.500 euro - ha spiegato l’assessore alle attività produttive Roberta Marcone - perché alcuni esperti si impegnino ad accompagnare gli aspiranti imprenditori nella fase di trasformazione dell’idea in piano industriale". Le idee devono pervenire entro il 29 ottobre. Il 9 novembre ci sarà la fiera delle idee e il 14 dicembre gran finale davanti agli investitori.