Pavia, Fondazione Mondino tra i migliori ospedali: è quarta in Italia e tra i primi cento al mondo

Pavia, 19 settembre 2023 - Fondazione Mondino Irccs di Pavia tra i giganti della medicina mondiale: nella prestigiosa classifica “World's Best Specialized Hospitals 2024” stilata dal settimanale britannico Newsweek in collaborazione con l’agenzia di rating statista, l’istituto si conferma tra i primi 100 ospedali al mondo (al 52° posto) e quarto tra le strutture italiane. Anche quest'anno l’indagine è stata condotta sulla base di un sondaggio globale che ha coinvolto decine di migliaia di professionisti medici, integrato con dati di accreditamento globalmente riconosciuti. A questi dati autorevoli, che compongono il peso maggiore nell’attribuzione del punteggio, si aggiunge un'innovativa forma di indagine: le "Patient reported outcome measures" (PROMs) strumenti di valutazione che misurano lo stato di salute percepito dai pazienti e l'impatto delle cure e dei trattamenti sulla loro qualità di vita. Essenzialmente, questionari standardizzati che vengono compilati direttamente dai pazienti. “Il nostro posizionamento in questa classifica non è solo un simbolo di prestigio – ha commentato il direttore generale della fondazione Mondino Gianni Bonelli - ma il riconoscimento del costante impegno dell’istituto nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, nell’investire nella ricerca e nel migliorare l’efficienza delle cure per i nostri pazienti. La conferma a livello internazionale è una ulteriore motivazione a essere sempre all’altezza delle nuove sfide e continuare così a essere un punto di riferimento per la comunità scientifica e per i nostri pazienti”.